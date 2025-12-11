Revelan video de la balacera en la urbanización Cotoca que dejó dos heridos en Santa Cruz

Un video de seguridad reveló el momento exacto en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a tiros a dos personas durante la madrugada de este jueves, en la urbanización Cotoca, ubicada en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz. El hecho dejó a dos heridos: un ciudadano extranjero y otro boliviano, según el informe preliminar de la Policía.

En las imágenes se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta acercarse hasta la puerta de una licorería, donde las víctimas consumían bebidas alcohólicas. Sin mediar palabra, abren fuego de manera directa contra ambos hombres, que caen heridos mientras los agresores huyen del lugar.

Tras los disparos, vecinos alarmados alertaron a las autoridades. Minutos después, efectivos policiales llegaron a la escena para acordonar el área, recolectar evidencias y activar el protocolo de investigación.

El coronel Carlos Veizaga, comandante de la zona Pampa de la Isla, informó que los dos heridos fueron trasladados de emergencia a centros médicos. Indicó además que, según las primeras pesquisas, las víctimas realizaban labores de delivery antes del ataque. “Dos personas a bordo de una motocicleta habían realizado disparos”, detalló.

Personal especializado de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trabajó en el levantamiento de indicios balísticos, revisión de cámaras y toma de declaraciones para acelerar la identificación de los autores materiales.

Como parte del operativo posterior al hecho, tres personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales. Su posible participación en el ataque está bajo investigación, mientras los agentes intentan establecer el móvil del crimen y confirmar si los tres forman parte del grupo que protagonizó la balacera.

