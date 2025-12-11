“¡Avancen!”: nuevo video muestra cómo los comunarios arrinconaron a los policías en Cotapachi

Un nuevo video difundido en redes sociales expone otro ángulo de la agresión que sufrieron tres policías en Cotapachi, entre ellos el subteniente que actualmente enfrenta un proceso por la muerte de dos comunarios durante los enfrentamientos ocurridos en la zona.

Las imágenes, grabadas por los propios comunarios, muestran un ambiente cargado de tensión y violencia. En el video se registran golpes, insultos, humillaciones y amenazas de muerte, escenas que —según camaradas de los efectivos— reflejan el nivel extremo de hostilidad al que fueron sometidos los jóvenes uniformados aquel día.

La grabación captura cómo los comunarios arrinconan a los policías, empujándolos entre gritos y obligándolos a avanzar hacia una zona más alejada, mientras les bloquean cualquier intento de retirarse. Los insultos son constantes, acompañados de burlas sobre su formación policial y órdenes agresivas que buscan intimidarlos y hacerlos retroceder.

El video se suma a la serie de registros que han ido apareciendo en los últimos días y que se convirtieron en pieza clave para reconstruir los momentos previos y posteriores al conflicto que terminó con dos comunarios fallecidos.

