Capturan a chófer de minibús que abusó y embarazó a una adolescente de 15 años en Oruro

El director A.I. departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), capitán Ángelo Ampuero, brindó este miércoles un informe sobre un caso donde una menor de 15 años fue abusada y embarazada por un chofer de minibús en Oruro.

Según la autoridad policial, la madre efectuó la denuncia de violación con agravante el pasado 6 de diciembre, tras haber sido alertada por el plantel docente de la menor, sobre el embarazo de su hija.

Tras ser consultada por su madre la menor reveló que en el mes de junio de este año había sido abusada sexualmente por un sujeto de 29 años, quien sería chofer de minibús.

“El sujeto la esperaba a la salida del colegio para poder trasladarla a la zona Norte de la ciudad para que, al interior de su motorizado, procediera a abusarla física y sexualmente”, manifestó Ampuero.

Según la autoridad el hecho se suscitó en tres oportunidades, uno consumado en el mes de abril, y los otros dos abusos en junio. El sujeto aprovechaba que la menor se iba sola a su casa para proceder a vejarla.

Tras la denuncia personal de la Felcv, realiza tareas de inteligencia y búsqueda logrando su captura, este fue trasladado a dependencias policiales, y su minibús fue retenido.

Tras una audiencia de medidas cautelares la justicia determinó detención preventiva por el lapso de 6 meses mientras dure el proceso de investigación.

