Cronología de un conflicto fatal en Cotapachi: botadero bloqueado, dos muertos y un policía procesado

Un violento enfrentamiento ocurrido el lunes en el botadero de Colcapirhua, en la zona de Cotapachi, dejó dos personas fallecidas y más de una decena de heridos. El hecho se produjo tras un operativo policial para despejar un bloqueo que llevaba 12 días instalado por comunarios que reclaman un conflicto de límites entre Colcapirhua y Quillacollo.

🔹 ¿Cómo comenzó todo?

De acuerdo con los reportes preliminares, la Policía ingresó a primera hora del lunes para intervenir el bloqueo que impedía el ingreso de camiones al relleno sanitario. Durante la acción, los pobladores habrían utilizado petardos y dinamitas, mientras que los efectivos respondieron con agentes químicos.

🔹 Dos muertos y varios heridos

El enfrentamiento escaló rápidamente. Dos hombres, de 38 y 47 años, murieron por impacto de bala, según los primeros informes.

Además, al menos 14 personas resultaron heridas, incluyendo comunarios y policías.

🔹 Un policía aprehendido

La tarde del martes, el fiscal departamental confirmó la aprehensión de un subteniente, señalado como presunto responsable en uno de los hechos que terminó con un fallecido.

En su declaración, el policía aseguró que disparó su arma de fuego luego de recibir amenazas directas contra él y sus compañeros, afirmando que algunos pobladores habrían expresado intenciones de “quemarlos vivos”.

El Ministerio Público decidió ampliar la investigación, mientras peritos de la Fiscalía y la Policía continúan recolectando evidencias y tomando declaraciones.

🔹 Pedido de transparencia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, pidió celeridad y transparencia en el proceso, ante la gravedad de los hechos y la tensión que continúa en el sector.

