A pesar de la violencia del impacto y del estado en el que terminó la aeronave, los dos ocupantes, el capitán de Aviación Civil Carmelo Egüez y Enrique Alarcón, fueron encontrados con vida, un desenlace que muchos ya describen como “un milagro”.

La aeronave cayó en una zona de difícil acceso, lo que retrasó la verificación del siniestro y complicó las primeras labores de auxilio. Testigos que se aproximaron al lugar señalaron que los restos del aparato estaban completamente destruidos, mientras los sobrevivientes permanecían atrapados entre la estructura afectada.

El accidente generó gran conmoción en redes sociales, donde circulan imágenes del aparato siniestrado que han despertado indignación y un fuerte llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Pronunciamiento oficial de la DGAC

Horas después del suceso, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado confirmando que la aeronave, una Cessna 172 con matrícula CP-2959, realizó un aterrizaje de emergencia a las 10:54 de la mañana, a ocho millas náuticas de Trinidad cuando cubría la ruta hacia Santa Ana de Yacuma.

“El piloto y pasajero resultaron ilesos”, señala el documento, destacando que ambos fueron hallados con vida pese al estado del aparato.

La DGAC también informó que, en cumplimiento de la Ley Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 830, la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) ya inició las indagaciones para determinar las causas del suceso.

