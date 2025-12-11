Capturan a concejal de El Carmen Rivero Tórrez y a un hombre con más de 20 paquetes de droga

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Carmen Rivero Tórrez derivó en la aprehensión de dos personas, entre ellas una concejal municipal, en posesión de una importante cantidad de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe del teniente coronel Amilkar Ramírez, director departamental de la Felcn, el hecho ocurrió, cuando personal de Umopar Puerto Quijarro realizó un allanamiento a un inmueble identificado durante investigaciones previas.

“En el lugar se procede a la aprehensión en flagrancia de dos personas de la ciudadanía boliviana, una de sexo masculino y una de sexo femenino, en posesión de 20 paquetes de marihuana y 7 paquetes de pasta base de cocaína”, detalló Ramírez.

Durante la intervención se procedió también al secuestro del inmueble y a la verificación de los sistemas de registro de identidad de los aprehendidos. Fue entonces cuando se confirmó que la mujer arrestada es Rosangela M.A., concejal del municipio de Carmen Rivero Tórrez.

“Estas personas se encuentran en calidad de aprehendidas en celdas policiales”, informó el jefe policial, quien añadió que ambas serán puestas ante una autoridad jurisdiccional durante esta jornada para la realización de su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

