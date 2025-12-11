Fuego en La Morita: un depósito de juguetes quedó destruido entre el tercer y cuarto anillo

Un voraz incendio consumió gran parte de un depósito de juguetes en el barrio La Morita, en la zona sudeste de Santa Cruz, entre el tercer y cuarto anillo. Las llamas se propagaron rápidamente, pero la pronta llegada de los bomberos de la Policía evitó que el fuego alcanzara viviendas cercanas.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales son cuantiosos. El lugar quedó prácticamente destruido.

El caso ya está en investigación para determinar las causas del siniestro. Los bomberos recordaron a la población la importancia de revisar y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas en casas, tiendas y depósitos, especialmente en esta época del año, cuando aumenta el riesgo de sobrecarga en las conexiones.

Mira la programación en Red Uno Play