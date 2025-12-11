TEMAS DE HOY:
Fuego en La Morita: un depósito de juguetes quedó destruido entre el tercer y cuarto anillo

El siniestro ocurrió la tarde de este jueves en un depósito de juguetes de La Morita. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales son considerables. Bomberos investigan el origen del fuego.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

11/12/2025 15:46

Fuego consumió un depósito de juguetes en el barrio La Morita. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un voraz incendio consumió gran parte de un depósito de juguetes en el barrio La Morita, en la zona sudeste de Santa Cruz, entre el tercer y cuarto anillo. Las llamas se propagaron rápidamente, pero la pronta llegada de los bomberos de la Policía evitó que el fuego alcanzara viviendas cercanas.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales son cuantiosos. El lugar quedó prácticamente destruido.

El caso ya está en investigación para determinar las causas del siniestro. Los bomberos recordaron a la población la importancia de revisar y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas en casas, tiendas y depósitos, especialmente en esta época del año, cuando aumenta el riesgo de sobrecarga en las conexiones.

