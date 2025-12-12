“Es una tremenda injusticia”: Prada denuncia persecución política contra Luis Arce

En un contacto desde el penal de San Pedro, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó la detención del expresidente Luis Alberto Arce Catacora, calificándola como una “tremenda injusticia” y denunciando que la decisión judicial responde a motivaciones políticas.

Prada aseguró que la defensa del exmandatario realizó un trabajo “impecable” y logró desestimar cada uno de los argumentos de la parte acusadora, sin que estos fueran considerados por el juez. “El resultado ya estaba determinado antes de dictar la sentencia”, afirmó.

Según la exministra, el traslado de Arce al penal de San Pedro no solo sería ilegal, sino que además pone en riesgo su vida.

“Han ido más allá de lo solicitado, por motivos que no corresponden. Traerlo aquí, sabiendo que su vida corre peligro, es una decisión política”, denunció. En ese sentido, exigió que se garanticen plenamente los derechos y la seguridad del exmandatario, tanto a nivel nacional como internacional.

En el ámbito jurídico, Prada informó que la decisión del juez Elmer Laura ya fue apelada y se espera que el tribunal correspondiente revierta la resolución. Además, señaló que se presentó una excepción de incompetencia para que el caso sea tramitado en un juicio de responsabilidades, audiencia que fue fijada para el próximo miércoles.

Durante la audiencia, indicó Prada, quedó claro que no existe ningún elemento que sustente responsabilidad penal contra Arce. “No hay hechos relevantes para el derecho penal, solo motivaciones políticas sin pruebas”, sostuvo.

También aseguró que no se demostró riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso, recordando que el exmandatario reiteró en varias oportunidades su decisión de permanecer en Bolivia y enfrentar cualquier investigación.

Mira la programación en Red Uno Play