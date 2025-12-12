Prensa internacional destaca detención de Luis Arce por presunta corrupción

La orden de prisión preventiva de cinco meses contra el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y su posterior traslado a la cárcel de San Pedro en La Paz, resonó fuertemente en los medios internacionales. Las noticias enfatizaron que la decisión judicial está ligada a una investigación por presuntos malos manejos de fondos destinados a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Titulares y detalles en la prensa global

Varios medios destacaron el traslado de Arce y la duración de su detención preventiva:

France 24 tituló: "Bolivia: el expresidente Luis Arce ingresa en prisión preventiva por presunta corrupción". El medio detalló que Arce debe cumplir cinco meses de detención por sus presuntas responsabilidades en una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas.

Infobae publicó: "El expresidente Arce ingresa a una prisión en La Paz por un caso de presunta corrupción".

El Mundo de España informó con el titular: "Un juez boliviano ordena prisión preventiva para el expresidente Luis Arce por presunta corrupción".

El País de España optó por la brevedad: "Un juez boliviano envía a prisión preventiva al expresidente Luis Arce por cinco meses".

El sustento de la decisión judicial

Los medios también resaltaron que la medida cautelar se basó en el riesgo procesal que, según la justicia boliviana, representa el exmandatario.

La República - LR+ de Perú tituló: "Bolivia: dictan cinco meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción". El medio informó que la orden de detención se basó en el riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia.

El Universal de México señaló que la decisión judicial fue dictada por presunta corrupción. Además, indicó que el juez valoró que Arce "no pudo desvirtuar el peligro de obstaculización en el proceso", pese a haber acreditado garantías laborales y residencia estable en La Paz.

El consenso internacional subraya el hecho de que la justicia boliviana decidió recluir a un exjefe de Estado por un caso de corrupción ligado al desvío de fondos del denominado Fondo Indígena.

