Fallece funcionario herido en Cotapachi y suben a tres las víctimas fatales

La cifra de víctimas fatales por los violentos enfrentamientos suscitados en la zona de Cotapachi subió a tres tras confirmarse el fallecimiento del arquitecto y funcionario municipal Richard Franco Condori Rocha. El deceso se produjo la noche de este viernes en el hospital, donde permanecía internado en terapia intensiva desde la semana pasada.

Condori es la tercera víctima de los conflictos relacionados con el manejo de la basura en la región, siendo las dos primeras registradas durante la segunda etapa del enfrentamiento, ocurrida esta semana.

Informe médico: trauma hepático severo

La directora del Hospital Viedma, Adela Amaya, confirmó el sensible fallecimiento y detalló la gravedad de las lesiones que sufrió el arquitecto de 47 años.

"Comunicar que el paciente [Richard Condori], un paciente masculino de 47 años con un trauma hepático severo falleció hoy alrededor de las 18 horas, secundaria a una falla orgánica múltiple", informó Amaya.

El funcionario había ingresado gravemente herido la semana pasada a causa de las agresiones, presentando inicialmente un trauma cráneo encefálico y, principalmente, un trauma abdominal severo. A pesar de los esfuerzos de los servicios de terapia intensiva y cirugía, el paciente evolucionó negativamente y perdió la vida.

Richard Condori se encontraba en el grupo de funcionarios de la Alcaldía de Colcapirhua que intentaron intervenir y desbloquear inicialmente la zona de conflicto, la semana pasada, antes de la llegada de la policía.

Según el relato, los funcionarios fueron agredidos con piedras y palos por comunarios. Richard Condori fue rescatado de la zona en una motocicleta, con el rostro ensangrentado y fuertes golpes en la cabeza y abdomen. Estuvo en terapia intensiva por varios días hasta que su estado de salud colapsó.

El Luto de la Alcaldía de Colcapirhua

Tras confirmarse el deceso, el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida de su compañero de trabajo:

"El Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, Arq. Richard Franco Condori Rocha, un profesional comprometido y dedicado al servicio de nuestra comunidad. Hoy, la familia municipal está de luto. Su partida deja un vacío en todos quienes compartimos con él jornadas de trabajo, esfuerzo y vocación por Colcapirhua. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Paz en su memoria".

Una segunda persona, también herida la semana pasada, permanece internada en terapia intensiva.

