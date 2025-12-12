La FIFA inició una nueva ventana de solicitudes para quienes buscan asegurar su presencia en la Copa del Mundo 2026. Desde este 11 de diciembre y hasta el 13 de enero, los hinchas podrán registrarse en el portal oficial del organismo para participar en el proceso que asignará entradas mediante sorteo.

Esta etapa incorpora un cambio clave: los solicitantes tendrán la posibilidad de elegir encuentros concretos, categorías y cantidad de boletos, debido a que el fixture de todos los grupos ya fue publicado. Una vez realizado el sorteo, los ganadores verán el cobro procesado automáticamente durante febrero.

Más adelante, la FIFA habilitará una fase de venta directa de remanentes por orden de llegada, además de ofrecer paquetes de hospitality para quienes busquen opciones con servicios adicionales. También continuará activo el portal oficial de reventa, donde los usuarios pueden transferir sus tickets dentro del sistema autorizado.

Con el calendario confirmado, los seguidores de distintas selecciones —incluida Argentina— ya pueden planificar sus solicitudes conforme a los partidos de la fase de grupos, que se disputarán entre el 11 y el 27 de junio de 2026 en diversas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

