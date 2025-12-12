Daiany Gonzales, la voleibolista boliviana que jugará en la División 1 de Estados Unidos

La voleibolista boliviana Daiany Gonzales continúa consolidándose como una de las grandes promesas del voleibol nacional. Con tan solo 17 años, la deportista se ha convertido en bicampeona y su esfuerzo le han abierto ahora las puertas del ámbito internacional: recientemente fue becada al 100% por una universidad en Estados Unidos.

“ Estoy muy feliz de que puedan conocer un poquito más sobre mí y sobre el deporte que hago y amo con todo mi corazón ”, expresó emocionada durante la entrevista en Que No Me Pierda.

Daiany comenzó su aventura deportiva a los seis años en su colegio, y poco después ingresó al club CBA, donde continúa jugando hasta hoy. Su crecimiento fue veloz: este año se consagró campeona con el equipo de mayores , la categoría de más alto nivel en su club.

Gracias al programa Volleyball Recruitment del CBA, Daiany pudo preparar su video deportivo y contactar a universidades estadounidenses. Recibió varias ofertas, pero finalmente eligió a Southern Louisiana University , institución que compite en la Southland Conference , una de las conferencias más competitivas de la División 1.

“ Me ofrecieron una beca completa y estoy muy feliz de poder irme a jugar al nivel más alto ”, comentó.

Su futuro equipo actualmente ocupa el primer lugar de su conferencia y suele clasificarse al prestigioso Torneo NCAA , donde se enfrentan las mejores universidades del país.

Al ser consultada sobre el mensaje que enviaría a los jóvenes, Daiany respondió con determinación:

“ Que confien en ellos mismos, que se arriesguen porque el que no arriesga no anda. Que luchen por lo que verdaderamente quieren y que nunca se rindan, porque siempre hay un potencial que explotar ”.

Daiany Gonzales parte a Estados Unidos con la mirada puesta en lo más alto. Su sueño, dice, es graduarse, triunfar en el voleibol universitario y dejar en alto el nombre de Bolivia .

