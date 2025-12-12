Daiany Gonzales, la voleibolista boliviana que jugará en la División 1 de Estados Unidos

La joven bicampeona del CBA recibió una beca completa para competir en la División 1 de Estados Unidos, donde representará a Southern Louisiana University.
La voleibolista boliviana Daiany Gonzales continúa consolidándose como una de las grandes promesas del voleibol nacional. Con tan solo 17 años, la deportista se ha convertido en bicampeona y su esfuerzo le han abierto ahora las puertas del ámbito internacional: recientemente fue becada al 100% por una universidad en Estados Unidos.
“ Estoy muy feliz de que puedan conocer un poquito más sobre mí y sobre el deporte que hago y amo con todo mi corazón ”, expresó emocionada durante la entrevista en Que No Me Pierda.
Daiany comenzó su aventura deportiva a los seis años en su colegio, y poco después ingresó al club CBA, donde continúa jugando hasta hoy. Su crecimiento fue veloz: este año se consagró campeona con el equipo de mayores , la categoría de más alto nivel en su club.
Gracias al programa Volleyball Recruitment del CBA, Daiany pudo preparar su video deportivo y contactar a universidades estadounidenses. Recibió varias ofertas, pero finalmente eligió a Southern Louisiana University , institución que compite en la Southland Conference , una de las conferencias más competitivas de la División 1.
“ Me ofrecieron una beca completa y estoy muy feliz de poder irme a jugar al nivel más alto ”, comentó.
Su futuro equipo actualmente ocupa el primer lugar de su conferencia y suele clasificarse al prestigioso Torneo NCAA , donde se enfrentan las mejores universidades del país.
Al ser consultada sobre el mensaje que enviaría a los jóvenes, Daiany respondió con determinación:
“ Que confien en ellos mismos, que se arriesguen porque el que no arriesga no anda. Que luchen por lo que verdaderamente quieren y que nunca se rindan, porque siempre hay un potencial que explotar ”.
Daiany Gonzales parte a Estados Unidos con la mirada puesta en lo más alto. Su sueño, dice, es graduarse, triunfar en el voleibol universitario y dejar en alto el nombre de Bolivia .
