¿Infidelidad y separación en 2026? Vidente revela las controversiales predicciones para Nodal y Ángela

A más de un año de haber contraído matrimonio en secreto, la relación de los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando polémica. Ahora, las especulaciones sobre su futuro se intensifican con las predicciones de la Vidente Vieira, quien anticipa un 2026 lleno de dificultades, tanto en lo personal como en lo profesional.

La tarotista fue enfática en señalar que, pese a los esfuerzos de la pareja por consolidar su unión, su relación podría estar destinada al fracaso.

El foco en la infidelidad y los conflictos

Según la Vidente Vieira, publicadas por El Heraldo de México. la pareja que interpreta "Dime cómo quieres" continuará en el ojo del huracán, con la atención puesta en Christian Nodal. Las predicciones apuntan a:

Infidelidad de Nodal: La vidente advirtió sobre la posible aparición de una "tercera persona" en la relación, lo que se traduciría en un episodio de infidelidad por parte del cantante de regional mexicano.

Caída profesional: La polémica persistirá y tendrá un impacto negativo en la carrera de Nodal, quien podría llegar a cancelar conciertos y experimentar una "dura caída profesional" en 2026.

Conflictos legales: Los problemas legales con su expareja, Cazzu, podrían continuar, y las predicciones sugieren que el resultado no será favorable para Nodal.

Lágrimas, embarazo y separación

Respecto a Ángela Aguilar, la Vidente Vieira ve un panorama sombrío para el próximo año.

Lágrimas y sufrimiento: La tarotista indicó que ve "lágrimas y sufrimiento" para la cantante en 2026 y que su relación "se va a estar tambaleando".

Posible embarazo: Existe la posibilidad de que la pareja se convierta en padres, por segunda ocasión para Nodal, pero la vidente advierte que la llegada del bebé "tampoco logrará reforzar su relación".

Ruptura inevitable: Vieira concluyó que, a largo plazo, la separación es inminente. "A la larga ustedes se van a separar. Tú no puedes construir tu felicidad a base en las lágrimas del otro", sentenció.

La vidente añadió que Ángela Aguilar también podría enfrentar desacuerdos familiares y que la única manera de poner fin a la controversia que la rodea sería terminar su matrimonio con Nodal.

