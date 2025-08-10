Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan burlas en TikTok por hacer el “tag de los esposos”

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar. El pasado 7 de agosto, la joven pareja reapareció junta en redes sociales con un video publicado en la cuenta de TikTok de Ángela, donde participaron en el popular “tag de los esposos”, una dinámica en la que las parejas responden preguntas sobre su relación mediante gestos, sin necesidad de hablar.

El reto comenzó con preguntas ligeras y divertidas: “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?”, “¿A quién siempre se le hace tarde?”, “¿Quién pierde las llaves?”. Ambos se señalaron mutuamente en varias ocasiones, provocando risas entre ellos y generando un ambiente aparentemente relajado e íntimo.

Sin embargo, conforme avanzó el video, las respuestas comenzaron a revelar detalles más personales que avivaron la controversia en redes. Entre las confesiones más comentadas destacó que es Ángela quien lleva el control de las finanzas en el hogar, además de que fue Nodal quien dio el primer paso para el beso inicial y también el primero en decir “te amo”.

Estas revelaciones no pasaron desapercibidas para los internautas, quienes rápidamente inundaron los comentarios con todo tipo de reacciones. Algunos celebraron la química entre los artistas, pero la mayoría aprovechó el momento para lanzar críticas, muchas de ellas ligadas al inicio de su relación, que se dio poco después de la ruptura de Nodal con la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

El video se viralizó rápidamente y ya suma miles de visualizaciones y compartidos en diferentes plataformas. Pero el tono de las respuestas del público ha sido en su mayoría ácido, con comentarios como: “¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, “¿Quién es la burla de todo México?” o “¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?”, reflejando el descontento de una parte del fandom ante la relación.

Pese a las críticas, Nodal y Aguilar continúan mostrándose como una pareja sólida y despreocupada frente al escrutinio mediático. Sin importar la ola de comentarios negativos, ambos siguen compartiendo momentos juntos, dejando claro que —al menos por ahora— el amor sigue siendo su mejor estrategia en medio del escándalo.

Mira el video:

