¡Escándalo familiar! Descubrió una traición, su esposo estaba con su hermana (Video)

El episodio generó una ola de comentarios entre residentes del lugar, quienes aún no salen del asombro.

Ligia Portillo

07/08/2025 12:31

¡Escándalo familiar! Descubrió una traición, su esposo estaba con su hermana (Video). Foto: Freepik
Colombia

Un hecho cargado de tensión y drama sacudió recientemente a un barrio de Sincelejo, en el departamento de Sucre, Colombia. Una mujer vivió una escena digna de una telenovela cuando, al llegar a su vivienda, encontró a su esposo en una comprometida situación con su hermana menor.

Según relatan vecinos, los gritos de la afectada alertaron a todo el sector, porque empezó a golpear a su hermana. La sorpresa, el dolor y la furia se apoderaron del momento al descubrir una doble traición, la del compañero sentimental y la de un lazo familiar estrecho.

El episodio generó una ola de comentarios entre residentes del lugar, quienes aún no salen del asombro. Algunos testigos aseguran que la mujer tuvo que ser contenida por allegados ante la magnitud del impacto emocional.

Hasta el momento no se conocen declaraciones oficiales por parte de los involucrados, pero el escándalo ha cobrado fuerza en redes sociales.

