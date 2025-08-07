Un hecho que genera alarma y consternación sacude a la ciudad de La Paz. Un reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado del atroz delito de infanticidio, logró fugarse este miércoles 6 de agosto alrededor de las 10:50 de la mañana, mientras se encontraba en el área de cirugía general del Hospital de Clínicas.

Según el reporte oficial, el sujeto también enfrenta cargos por evasión, y pese al riguroso régimen de custodia con el que supuestamente debía ser trasladado, logró burlar la vigilancia policial y escapar del centro médico.

¡Se fugó! Reo acusado de infanticidio se escapa del Hospital de Clínicas en La Paz. Foto: Policía Boliviana

Ante esta situación, efectivos de la Policía Boliviana activaron un plan de búsqueda intensivo para dar con su paradero. Equipos de inteligencia e investigación ya se encuentran desplegados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y del departamento, en un operativo contrarreloj para recapturarlo.

Las autoridades han pedido colaboración a la población para brindar cualquier información que pueda ayudar a localizar al fugitivo.

