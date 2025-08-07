Aparatoso accidente en la Radial 13 deja un herido en Santa Cruz

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en la avenida Radial 13, entre cuarto y quinto anillo, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho involucró a un vehículo particular y un camión de alto tonelaje.

Según testigos, el impacto fue violento y provocó que el conductor del automóvil quedara herido. Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar para brindar atención médica al afectado, quien fue trasladado a un centro hospitalario cercano. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud exacto.

Vecinos de la zona reportaron que esta intersección es peligrosa debido a la alta velocidad con la que circulan muchos vehículos, lo que ha provocado varios accidentes en los últimos meses.

La Policía de Tránsito acudió a la escena para realizar el levantamiento del caso e iniciar las investigaciones que determinen las causas exactas del choque.

Las autoridades piden precaución a los conductores, especialmente en vías de alto tráfico como la Radial 13.

