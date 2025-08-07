TEMAS DE HOY:
Policial

Aparatoso accidente en la Radial 13 deja un herido en Santa Cruz

Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar para brindar atención médica al afectado.

Ligia Portillo

07/08/2025 10:05

Aparatoso accidente en la Radial 13 deja un herido en Santa Cruz. Foto: Charmuf
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en la avenida Radial 13, entre cuarto y quinto anillo, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho involucró a un vehículo particular y un camión de alto tonelaje.

Según testigos, el impacto fue violento y provocó que el conductor del automóvil quedara herido. Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar para brindar atención médica al afectado, quien fue trasladado a un centro hospitalario cercano. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud exacto.

Vecinos de la zona reportaron que esta intersección es peligrosa debido a la alta velocidad con la que circulan muchos vehículos, lo que ha provocado varios accidentes en los últimos meses.

La Policía de Tránsito acudió a la escena para realizar el levantamiento del caso e iniciar las investigaciones que determinen las causas exactas del choque.

Las autoridades piden precaución a los conductores, especialmente en vías de alto tráfico como la Radial 13.

 

