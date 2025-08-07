El conflicto se agudiza en la ciudad de La Paz. Este jueves, trabajadores del Sindicato de Tratamiento Especializado en Residuos Sólidos y Ambientales retomaron el bloqueo en el ingreso al relleno sanitario de Sak’a Churu, ubicado en la zona de Alpacoma, como medida de presión para exigir estabilidad laboral.

Desde tempranas horas de la mañana, los trabajadores cavaron zanjas en la vía principal de acceso al relleno para impedir el ingreso de los camiones recolectores de basura. La acción ha provocado la paralización del servicio de disposición final de residuos sólidos, generando preocupación por un posible colapso sanitario en la urbe paceña.

Los movilizados exigen la asignación inmediata de ítems para al menos 65 trabajadores que, según denuncian, se encuentran con contratos temporales desde 2019.

¡La basura ya no entra! Trabajadores bloquean el relleno sanitario de Sak’a Churu en La Paz. Foto: Red Uno

El sindicato responsabiliza al gobierno municipal por la falta de voluntad para resolver esta situación, y advirtió que las medidas se mantendrán de manera indefinida hasta que se garantice una solución concreta.

Vecinos de distintas zonas ya comenzaron a expresar su preocupación ante la posibilidad de que los residuos comiencen a acumularse en las calles, como ha ocurrido en conflictos pasados.

