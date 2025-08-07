VIDEO: Cría de perezoso se aferra al cuerpo sin vida de su madre tras fatal descarga eléctrica

En una escena que partió el corazón de todos los presentes, una cría de perezoso fue rescatada mientras se aferraba con desesperación al cuerpo sin vida de su madre, quien falleció tras recibir una descarga eléctrica en un poste del tendido eléctrico. El dramático episodio ocurrió la mañana del miércoles en Higuito de Desamparados, Costa Rica.

Eran las 8:28 a.m. cuando una unidad del Cuerpo de Bomberos de Desamparados, en conjunto con una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), acudió al lugar del suceso: a 500 metros desde la entrada principal de calle El Tablazo, camino a la carretera a Corralillo.

Al llegar, la imagen era desgarradora, la pequeña criatura se aferraba con fuerza al lomo de su madre, sin entender que ya no respiraba. El personal de Fuerza y Luz procedió a interrumpir el suministro eléctrico para iniciar el delicado rescate. Uno de los técnicos subió por una escalera hasta alcanzar al animalito, quien no quería soltarse.

Imágenes sensibles:

Durante varios minutos, el rescatista trató de separarla con sumo cuidado, mientras ella resistía con todas sus fuerzas el momento de la despedida. Finalmente, y con mucha ternura, lograron colocarla en un bolso especial de traslado y descenderla mediante una cuerda hasta ponerla a salvo.

La cría fue recibida por bomberos, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado y fue llevada a un lugar seguro donde recibirá atención especializada. Minutos después, también retiraron el cuerpo de la madre, víctima de la tragedia.

Este caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su tristeza y admiración por la fortaleza del pequeño perezoso. El video del rescate ya se ha vuelto viral, recordándonos lo vulnerables que son estas especies ante el avance humano y la falta de infraestructura segura para la fauna silvestre.

Así fue rescatado:

