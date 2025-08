Entre el dolor y la impotencia, familiares y amigos dieron el último adiós a Omar Vallejos Colque, el arquitecto de 33 años que fue encontrado sin vida en una plantación en la zona agrícola de Tiquipaya. La causa de su muerte fue un golpe en la cabeza, según el informe forense, pero aún no se sabe si fue un accidente o si hubo mano criminal. Su familia no tiene dudas, piden que se investigue hasta dar con los responsables.

“El médico forense indica que no había nada de lesiones internas. Entonces, como familiares, queremos saber cómo realmente murió mi sobrino, el arquitecto Omar Vallejos. Pedimos justicia y que se aclarezca. Le pedimos a la prensa que nos ayude a llegar al fondo, a descubrir quién es el autor intelectual de este caso”, expresó uno de los familiares durante el velorio.

Omar era el mayor de siete hermanos y el primero en graduarse como profesional en su familia. Estudió arquitectura inspirado por su padre, con quien desde niño trabajó como albañil, amante del fútbol. Para la familia Vallejos, su pérdida no solo deja un vacío emocional, sino también una profunda herida que exige respuestas.

“Estamos pasando por una situación muy difícil, un dolor que no podemos explicar. Yo soy su hermano. Omar era un profesional con futuro, un joven bueno, responsable. Me duele, me duele harto (…) Una semana la Policía no hizo nada y ahora estamos llorando a mi hermano”, dijo su hermano menor, al borde del llanto.

Con la voz entrecortada, pero con fe, el hermano de Omar hizo un pedido especial: “Sé que Dios es grande. Lo único que pido es que la prensa nos ayude con las investigaciones, que nos ayuden a dar con los autores principales. Quiero que la policía, la gobernación, la alcaldía que nos den prioridad. Somos una familia de escasos recursos, no tenemos mucha economía”, expresó entre lágrimas.

“Sé que Dios es grande”, hermano de Omar Vallejos clama justicia y pide llegar a la verdad. Foto: Red Uno

El tío de Omar también pidió justicia. Con voz firme, dijo que su sobrino no era una persona de malos pasos: “Duele mucho que mi sobrino, el primer profesional de la familia, esté siendo velado. Él no era un chico fiestero ni malcriado, era responsable y trabajador. Solo esperamos que se aclaren las causas de su muerte”.

La familia mantiene la esperanza de que las autoridades actúen con celeridad y compromiso. Mientras tanto, velan los restos de Omar con el alma rota y una oración en los labios. La fe, para ellos, es su último refugio.

Mira la programación en Red Uno Play