“Mi esposa sangraba y lo dejaron libre”, dijo el esposo de Lucía, atropellada en su bicicleta eléctrica

Un calvario sin justicia. Eso es lo que vive la familia de Lucía Huarachi, una madre de familia que fue atropellada el pasado 1 de julio mientras se dirigía a recoger a su hija de la guardería en su bicicleta eléctrica, en la intersección de las avenidas Villavicencio y Tunupa, zona de Villa Granado de Cochabamba. Desde entonces, la vida de esta familia cambió por completo.

Lucía cruzó con luz verde. Sin embargo, fue embestida por una vagoneta blanca que, según testigos y videos del hecho, pasó el semáforo en rojo. El impacto fue brutal. Lucía fue lanzada contra el pavimento y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Estuvo más de un mes en terapia intensiva.

“El primero de julio, como cada tarde, mi esposa iba a recoger a nuestra hijita. Entonces, una vagoneta blanca se ha pasado en rojo y la ha atropellado. La hizo rebotar al suelo y le causó traumatismo en su cabeza. Estaba sangrando de la oreja y aún así, lo dejaron libre”, relató entre lágrimas César Marza, esposo de Lucía.

Sin justicia, sin apoyo, con una deuda de más de Bs 100 mil

A partir de ese día, comenzó la pesadilla. La mujer fue sometida a una cirugía de cráneo debido a la inflamación que no cedía. Su esposo cuenta que estuvo en riesgo de muerte durante semanas. Y mientras él luchaba por la vida de su esposa, el conductor que causó el accidente quedó libre por decisión del Ministerio Público.

“Le han tomado su declaración, se ha abstenido y lo han dejado libre. No le dieron medidas cautelares. ¡Nada! No hay informe de tránsito, no hay planimetría, no tomaron declaración de testigos. Hasta ahora no han hecho nada”, denunció Marza con desesperación.

SOAT negado y trabas en Univida

Por si fuera poco, la aseguradora Univida se negó a cubrir los gastos médicos, que ya superan los 100 mil bolivianos, argumentando que la bicicleta eléctrica de Lucía debía tener SOAT.

“Me quisieron hacer firmar un documento de improcedencia. ¿En qué norma dice que una bicicleta eléctrica tiene que tener SOAT? Nosotros somos las víctimas y nos tratan como culpables”, expresó indignado.

Tras la presión mediática y la insistencia de la familia, recién después de un mes, la Policía de Tránsito emitió un informe en el que se reconoce que el conductor del taxi es responsable, ya que cruzó con luz roja.

“El caso ya se encuentra a conocimiento del Ministerio Público. Existe una responsabilidad mayor por parte del conductor del taxi”, confirmó el Cnl. Fernando Aragón, subdirector de Tránsito.

Pero cuando se le consultó por qué el conductor fue dejado en libertad y su vehículo devuelto, Aragón deslindó responsabilidades y apuntó a la Fiscalía: “Esas son decisiones del Ministerio Público, ya está en su jurisdicción”.

Lucía continúa su recuperación en terapia intermedia, con pronóstico reservado y múltiples secuelas. La familia sigue acumulando deudas y, hasta ahora, nadie se ha hecho cargo.

“Solo pedimos que esto no quede impune. Que se haga justicia. Que se sancione al responsable y que se nos ayude a cubrir los gastos. No es justo lo que estamos viviendo”, clamó don César.

Lucía Huarachi lucha por su vida y su familia por justicia.

