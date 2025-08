¿La Tierra tiene prisa? El 5 de agosto será otro de los días más cortos jamás registrados

¿Te has sentido últimamente como si el tiempo no alcanzara para nada? Tal vez no sea solo una sensación. Este martes 5 de agosto de 2025, el planeta completará su rotación con 1,25 milisegundos menos de lo habitual. Es imperceptible para el ser humano, pero suficiente para encender las alertas en la comunidad científica mundial.

En Bolivia, mientras celebramos la antesala del aniversario patrio, ocurrirá este fenómeno silencioso pero impactante: el día solar será más corto. Y no por una cuestión de relojes, sino porque la Tierra, literalmente, está girando más rápido sobre su eje.

El Servicio Internacional de Sistemas de Rotación y Referencia de la Tierra (IERS, por sus siglas en inglés) ha estimado que en 2025 se registrarán al menos dos días excepcionalmente cortos. El primero ocurrió el 22 de julio, cuando la Tierra completó su rotación 1.36 milisegundos antes de lo habitual. El segundo será el 5 de agosto, con una duración 1.25 milisegundos por debajo del promedio.

¿Un fenómeno sin explicación?

Si bien sabemos que la Luna influye en el movimiento terrestre —ralentizando la rotación gradualmente a lo largo de millones de años—, lo que ahora desconcierta a los científicos es que la Tierra ha comenzado a girar más rápido en los últimos años, una aceleración que no encaja con los modelos habituales.

"Es como si algo invisible estuviera empujando al planeta", dijeron desde el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Algunos estudios especulan con movimientos internos del núcleo terrestre, otros apuntan al derretimiento de los glaciares, el desplazamiento de masas de agua o incluso cambios atmosféricos.

¿Qué significa esto para nosotros?

Aunque 1,25 milisegundos no afectan directamente nuestra vida diaria, los efectos a largo plazo podrían alterar la forma en que medimos el tiempo. Si esta tendencia continúa, en el año 2029 se podría eliminar un segundo de los relojes atómicos por primera vez en la historia. Sería lo opuesto al conocido "segundo intercalar" que normalmente se añade.

En la práctica, eso representaría un hito científico sin precedentes, afectando a sistemas de navegación, telecomunicaciones, redes eléctricas y satélites, todos dependientes de una precisión temporal absoluta.

Bolivia, a ritmo del planeta

Mientras en La Paz se ultiman los detalles para los festejos del 6 de agosto, y en todo el país ondean las banderas tricolores, nuestro reloj planetario da un giro más veloz de lo habitual. Tal vez no lo sintamos, pero lo cierto es que la Tierra sigue enseñándonos que el tiempo, literalmente, es relativo.

Así que si el día te parece más corto este 5 de agosto tal vez, por una vez, no sea solo cosa tuya.

