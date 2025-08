"Está más muerta que viva"; Trabajadora de una residencia se grabó burlándose de la abuelita que cuidaba

Una joven que trabajaba como cuidadora de abuelitos en una residencia en Azuqueca de Henares, Guadalajara en España, publicó un video donde grabó como se burlaba de una de las ancianitas que cuidaba.

"Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía". "Quedarme con ella a solas, es que, me da un chungo. Está más muerta que viva. Me da mucho miedo esta tía", dice en parte de su publicación y muestra el alimento que debía brindarle.

Tras que el video se hiciera viral, la dirección de la residencia ha despedido de forma inmediata a una trabajadora sanitaria y ha presentó una denuncia en la Guardia Civil contra ella.

La empleada había sido contratada en junio para realizar una sustitución, y este mismo domingo le pedían por burofax que no volviera al trabajo, habiendo sido denunciada también ante la Guardia Civil por presuntas vejaciones.

Además, se pusieron en contacto con la familia de la anciana y también emitieron un comunicado al resto de las familias con residentes en este centro, en el que les comunican la decisión adoptada con la empleada, que estaba cubriendo las vacaciones de personal titular, "para que esta trabajadora no vuelva a pisar la residencia", señala dicho comunicado.

"Los que nos conocéis, sabéis que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma a la atención y cariño hacia las personas mayores que viven con nosotros y no sería justo que esta dedicación se viera empañada por la actuación de esta persona, que para nada nos representa", añade dicho comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play