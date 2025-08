El hallazgo del cuerpo sin vida de Omar Vallejos, un joven arquitecto de 33 años reportado como desaparecido desde el 27 de julio, ha conmocionado profundamente a la población de Quillacollo y desatado un clamor de justicia encabezado por su madre, quien denunció que su hijo salió a trabajar y jamás volvió.

La tarde del domingo, autoridades confirmaron que el cadáver fue encontrado en la zona agrícola cercana a Villa Esperanza, precisamente donde se lo vio por última vez al asistir —según testigos— a un evento social. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas de su deceso, que hasta el momento siguen siendo inciertas.

“El fin de semana se encontró el cuerpo, por inmediaciones donde hubo el evento social. Estamos esperando el resultado de medicina forense para determinar las causas del deceso de esta persona”, informó el fiscal Osvaldo Tejerina. El funcionario recordó que la familia había denunciado la desaparición bajo la tipificación de trata de personas, debido a la falta de pistas durante más de una semana.

“Exijo justicia, mi hijo salió a trabajar”: dijo la madre de Omar Vallejos con indignación. Foto: Red Uno

Sin embargo, más allá de los informes oficiales, fue el testimonio desgarrador de su madre lo que marcó la jornada. Entre lágrimas, exigió a las autoridades una investigación transparente: “Quiero justicia. Lo contrataron para que vaya a Villa Esperanza, mi hijo ha salido a trabajar (…) fue a vaciar losa, lo último que hizo fue darme dinero para que compre carne. El domingo le llamé desesperada, 20 veces y no me ha respondido. Nosotros lo encontramos. Mi hijo era humilde y bueno, era arquitecto. No puedo más, por eso lloro”, expresó, destrozada.

El cuerpo de Omar será velado en el municipio de Colcapirhua, mientras familiares y vecinos acompañan el luto con velas, oraciones y una sola demanda: que el caso no quede impune.

La Fiscalía continúa recolectando testimonios y documentación, mientras la comunidad espera respuestas. Los resultados de la autopsia se conocerán en las próximas horas, y podría ser clave para determinar si la muerte del joven fue producto de un hecho violento o accidental.

El caso de Omar Vallejos se suma a otros episodios recientes de desapariciones con desenlaces trágicos en el país, lo que ha reactivado el debate sobre la protección de jóvenes profesionales y la celeridad en la actuación de las autoridades ante denuncias de extravío.

Mira la programación en Red Uno Play