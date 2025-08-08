Familiares de trabajadores del relleno sanitario de Saka Churu bloquean puertas de la Alcaldía

Un grupo de esposas, hijos y familiares de los trabajadores del relleno sanitario de Saka Churu instaló este viernes un bloqueo en puertas de la Alcaldía de La Paz, en la calle Mercado, en respaldo a la protesta que los trabajadores mantienen desde hace cinco días en los accesos a los rellenos de Alpacoma y Saka Churu.

La protesta estuvo marcada por consignas contundentes, como: “¡Manda, manda… todos! Esta vida laboral, ¿cuándo? ¡Ahora! ¿Qué llevaremos de comer?”, reflejando la preocupación de las familias por el futuro laboral de los trabajadores del sistema de disposición final de residuos sólidos.

Las manifestantes exigen a la Alcaldía garantías de estabilidad laboral, denunciando que la inminente contratación de una empresa para construir la nueva celda denominada “Saka Churu 3” podría significar el reemplazo del personal actual. "Nuestros esposos no tienen certeza de si seguirán trabajando. Pedimos que no se los deje de lado y que se respeten sus fuentes de empleo", manifestó una de las voceras del grupo.

Mientras tanto, en el sector de Saka Churu, los trabajadores continúan con el bloqueo del ingreso a los camiones recolectores de basura y mantienen una vigilia indefinida, esperando una respuesta concreta de las autoridades municipales.

La medida de presión, tanto en los rellenos como en el centro paceño, fue declarada de carácter indefinido, en medio de crecientes tensiones por el manejo del sistema de residuos sólidos en la ciudad.

Los manifestantes exigen la instalación inmediata de una mesa de diálogo con la Alcaldía, que permita alcanzar acuerdos y evite mayores perjuicios en la recolección de basura en la sede de Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play