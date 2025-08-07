Registraron peleas en el barrio Lucerito Lindo, denuncian agresiones

Una noche de furia se vivió este jueves en el barrio Lucerito Lindo, a la altura del octavo anillo y canal Guapilo, en Santa Cruz, cuando un hombre resultó herido tras ser atacado violentamente por un grupo de personas.

Según testimonios de los vecinos, el conflicto se originó cuando una persona —que suele instalarse en las orillas de la avenida para pedir dinero— le habría arrojado tierra a un residente del lugar, desatando una pelea que terminó en una violenta golpiza con piedras. El afectado fue socorrido por otros vecinos, quienes reaccionaron con indignación extrema.

“Los correteamos y les quemamos todas sus cosas. Son agresivos y malos. No hay caso de decirles nada”, denunció un vecino, aún alterado por la situación.

La situación escaló rápidamente cuando los habitantes del barrio quemaron todas las pertenencias de los asentados en el lugar, acusándolos de comportamientos agresivos constantes. Los vecinos se declararon en vigilia permanente y exigen soluciones inmediatas por parte de las autoridades.

“Se quedan en las orillas a pedir quinto, y si uno no les da, se enojan. En este caso, agredieron a un vecino con piedras. No es la primera vez”, lamentó otro residente.

La Policía del EPI-5 se hizo presente en el lugar y procedió al arresto de tres personas involucradas en el ataque.

“El problema es frecuente en esta zona, especialmente en la avenida Libertadores, donde insultan o agreden a conductores si no reciben monedas. Vamos a reforzar los controles con más patrullas”, afirmó un oficial policial.

La tensión crece y los vecinos exigen una intervención inmediata del gobierno municipal y departamental para evitar que el conflicto derive en nuevos actos de violencia.

