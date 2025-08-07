En el corazón de París, frente al emblemático Arco del Triunfo, un acto que muchos consideran una profanación ha desatado indignación en toda Francia y más allá de sus fronteras. Un video captado el pasado lunes 4 de agosto muestra a un hombre encendiendo tranquilamente un cigarro con la llama eterna que arde sobre la tumba del Soldado Desconocido, símbolo sagrado de la memoria nacional francesa.

La escena, registrada por una turista, muestra cómo el sujeto, con una botella en la mano, se arrodilla frente al monumento, extiende su cigarro hacia la llama y lo enciende sin que nadie lo detenga. Lejos de parecer desorientado, según el testimonio de la turista, el hombre actuó con total lucidez e incluso orgullo por su gesto.

Indignación en París: Encendió un cigarro con la llama eterna del "Soldado Desconocido". Foto: Captura de pantalla

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de repudio por parte de la ciudadanía y las autoridades. La llama eterna, encendida en 1923 y reavivada cada noche por la asociación “La Llama bajo el Arco del Triunfo, Llama de la Nación”, rinde homenaje a los combatientes franceses caídos durante la Primera Guerra Mundial. Utilizarla como mechero es visto como un gesto profundamente irrespetuoso.

El martes 5 de agosto, las autoridades confirmaron la detención del individuo, identificado como un ciudadano marroquí de 47 años. El ministro de las Fuerzas Armadas, Bruno Retaileau, fue el primero en comunicar su captura, mientras que Patricia Miralles, delegada ministerial para la Memoria y los Veteranos, calificó el acto como "indecente, inaceptable y un insulto a nuestros muertos y a la nación".

El sujeto podría enfrentar sanciones penales bajo el artículo 225-17 del Código Penal francés, que contempla castigos por la violación de tumbas o monumentos fúnebres. De confirmarse esta infracción, se esperan sanciones ejemplares para dejar claro que la memoria colectiva no se toca.

Este hecho ha reavivado el debate sobre el respeto a los sitios históricos y la necesidad de reforzar la protección de los símbolos nacionales frente a actos de provocación o vandalismo. La llama del Soldado Desconocido sigue ardiendo, pero Francia exige respeto a su historia.

