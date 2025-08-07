¡No pude defenderme! Turista denuncia abuso durante recorrido de parasailing en Túnez (Video)

Una jornada de descanso y aventura terminó en una pesadilla para Michelle Williams, una turista británica de 52 años, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual mientras realizaba un recorrido de parasailing en una playa de Túnez. El agresor sería un joven instructor, de aproximadamente 20 años, quien tenía como responsabilidad garantizar su seguridad durante el vuelo, pero terminó aprovechando la situación para atacarla.

“Pude sentir cómo bajó mi bikini mientras jalaba los cordones. Él debió apretar muy bien el arnés para tenerme más cerca. Sus piernas estaban alrededor mío, y tenía una mano en el paracaídas y la otra en mi pierna”, relató con estremecedora claridad Williams al diario británico The Sun, medio al que acudió para dar a conocer lo ocurrido.

La turista describió que el ataque se produjo en pleno vuelo, cuando el instructor se colocó muy cerca de su cuerpo bajo el pretexto de ajustarla al equipo. “Él me estaba tocando y moviéndose hacia delante y hacia atrás, hablándome en árabe. Lo sentí presionándome. Intenté arquear mi espalda. Me sentí violada, sucia y aterrorizada”, confesó entre lágrimas.

¡No pude defenderme! Turista denuncia abuso durante recorrido de parasailing en Túnez. Foto: X / Colin Rugg

Al descender, presa del pánico, Williams comenzó a gritar y pedir ayuda. Su angustia fue escuchada por otros turistas presentes en la playa, quienes acudieron rápidamente en su auxilio y ayudaron a contener al presunto agresor.

Según informó la propia víctima, el joven fue detenido por las autoridades locales, quienes abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar si se trató de una agresión sexual con responsabilidad penal. Este caso ha generado conmoción y un llamado de atención sobre los controles en actividades turísticas de alto riesgo, donde los turistas, muchas veces extranjeros, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad frente a operadores locales.

Mientras la investigación sigue su curso, Michelle Williams busca justicia: “No quiero que ninguna otra mujer pase por esto. Me subí a ese paracaídas por diversión, jamás imaginé que viviría una pesadilla allá arriba”.

Mira la programación en Red Uno Play