Niña recorta más de $us 7.000 en billetes para hacer una manualidad

Armada con unas tijeras, recortó el rostro de Mao Zedong y otros elementos de cada billete, dejando el efectivo seriamente dañado.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

22/12/2025 11:30

China

Un hecho curioso cómo costoso se registró en la ciudad de Qingdao, en China, donde un padre descubrió que sus ahorros habían sido víctimas de la creatividad infantil. El hombre creyó haber escondido de forma segura cerca de 7.000 dólares (50.000 yuanes) en su vivienda, sin imaginar que su hija de tan solo cinco años lograría encontrarlos.

La sorpresa fue mayor cuando notó que la menor no solo halló el dinero, sino que decidió usar los billetes de 100 yuanes para hacer manualidades. Armada con unas tijeras, recortó el rostro de Mao Zedong y otros elementos de cada billete, dejando el efectivo seriamente dañado.

El hecho generó comentarios y preguntas en redes sociales, especialmente una: ¿en China los bancos cambian billetes cortados o deteriorados? La respuesta es sí. En el país asiático, los bancos están obligados a cambiar billetes rotos o dañados, siempre que una parte significativa del billete sea reconocible. Esta medida es supervisada por el Banco Popular de China, que retira de circulación el dinero en mal estado.

Sin embargo, los billetes están visiblemente dañados, por  lo que el caso sirve como advertencia para quienes guardan dinero en casa y conviven con pequeños exploradores.

 

 

 

