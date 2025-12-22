Imágenes estremecedoras: un niño se bajó del vehículo antes del accidente que mató a sus padres

Una familia vivió una tragedia que ha conmocionado a Colombia y a las redes sociales. Un niño se salvó de morir luego de bajarse del automóvil minutos antes de que un tráiler de carga pesada aplastara el vehículo en el que viajaban sus padres y otro hermano menor.

El accidente ocurrió en el sector Bellavista, en Bojayá, cuando la familia —integrada por Diego Fernando Suárez, Lina Marcela Díaz y sus hijos— se dirigía hacia la playa. Aprovechando que el tráfico estaba detenido, uno de los menores descendió del vehículo para ir al baño. Ese momento terminó siendo decisivo.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un tráiler avanzó sin detenerse y embistió violentamente por detrás al automóvil, empujándolo hasta dejarlo aplastado entre dos camiones de carga pesada.

Dentro del vehículo permanecían los padres y otro hijo menor de edad. El impacto fue letal para Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes perdieron la vida en el lugar. El niño que viajaba con ellos sobrevivió, pero fue trasladado de emergencia a un hospital, donde tuvo que ser sometido a una cirugía en una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas.

VIDEOS QUE CONMOCIONAN

El hecho también quedó registrado en un segundo video, grabado por los propios padres instantes antes del accidente, mientras compartían un momento familiar con el hijo que había bajado del auto. En las imágenes se observa cómo, de manera repentina, el tráiler impacta a gran velocidad, generando escenas de profundo impacto emocional.

El menor que descendió del vehículo salió ileso y actualmente se encuentra bajo el cuidado de familiares cercanos.

¿HUBO DETENIDOS?

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención del conductor del tráiler involucrado en el siniestro, y se desconoce si permaneció en el lugar o se dio a la fuga. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho.

La familia era conocida en la comunidad por ser propietaria del granero “Judas”, y su muerte generó una fuerte conmoción entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde los videos se viralizaron rápidamente.

