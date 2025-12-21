En la madrugada de este jueves, un centro de distribución mayorista en la Zona Oeste de São Paulo, en Brasil, fue escenario de un dramático accidente laboral. José Beto de Sales, un operador de montacargas, resultó herido tras ser sepultado por aproximadamente 80 toneladas de productos congelados que se desplomaron dentro de una cámara frigorífica.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:12 horas en un establecimiento ubicado cerca del kilómetro 25 de la Rodovia Anhanguera, en el barrio de Jaguara. Cámaras de seguridad del recinto captaron el instante exacto en que Sales operaba la maquinaria entre estanterías metálicas de cinco metros de altura.

Según las imágenes, el trabajador realizó una maniobra de retroceso y, al avanzar nuevamente, impactó o desestabilizó una de las estructuras. Esto provocó un efecto dominó que derribó dos estanterías cargadas principalmente con carnes y otros alimentos congelados, bloqueando por completo el acceso a la cámara, según informan CNN Brasil y Terra.

Operativo de rescate especializado

Dada la magnitud del colapso y el riesgo de nuevos derrumbes, el Cuerpo de Bomberos movilizó diez vehículos y solicitó el apoyo del Grupo de Acciones en Emergencias y Desastres (GAED), una unidad especializada en incidentes de alta complejidad.

Los rescatistas tuvieron que trabajar a contrarreloj en un entorno de temperaturas extremas. Al principio, los agentes llamaron a gritos a posibles víctimas en la oscuridad del depósito hasta que escucharon una respuesta débil. Localizaron a Sales con sus extremidades inferiores atrapadas bajo el peso de la mercadería y el metal.

A las 04:34 horas, los socorristas lograron liberar al trabajador, quien se encontraba consciente (escala de Glasgow 12) pero presentaba un dolor intenso.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Clínicas con el siguiente diagnóstico preliminar: luxación en el tobillo derecho, posible fractura en la escápula (omóplato) derecha y estado general estable bajo observación médica.

Por otro lado, la empresa reportó pérdidas operacionales totales de la mercadería involucrada, ya que al romperse la cadena de frío y sufrir contaminación por el desplome, los productos no son aptos para el consumo humano. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar si el colapso fue producto de un fallo estructural de las estanterías, un error humano en la operación del montacargas o una combinación de ambos factores.

Operador de montacargas sobrevive tras colapso de 80 toneladas de carne congelada encima de él. Foto: Estadão

