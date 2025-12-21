Hace 27 años, Salta, Argentina, vivió uno de los crímenes más escalofriantes de su historia: los hermanitos Octavio y Melani Leguina, de 6 y 9 años, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Ahora, uno de los responsables, Marcelo Torrico, podría estar más cerca de recuperar la libertad, lo que genera temor e indignación entre sus familiares.

A pesar de haber sido condenado a reclusión perpetua y de varios intentos de fuga, Torrico lleva más de 20 años detenido y permanece en aislamiento por decisión propia. La Justicia inició un proceso que podría permitir su eventual reinserción en la sociedad, aunque todavía no hay plazos definidos.

Miguel Leguina, padre de las víctimas, advirtió: “Si Torrico sale, otros chicos podrían estar en peligro. Es una persona enferma”.

El secuestro y la búsqueda:

El 4 de mayo de 1998, Octavio y Melani salieron de su casa rumbo a la escuela y no regresaron. Tras horas de angustia, la denuncia y los primeros rastrillajes, sus cuerpos fueron encontrados en un predio privado. Ambos presentaban signos de tortura y abuso sexual; Melani tenía incluso marcas de haber sido obligada a ingerir drogas.

Condena y contexto:

Tras investigaciones y declaraciones clave, Marcelo Torrico y su cómplice Esteban Brandán fueron condenados en 1999 a la pena máxima. Ambos siguen detenidos en el penal de Villa Las Rosas, aunque la posibilidad de liberación de Torrico vuelve a poner en alerta a la familia y a la sociedad.

El padre alerta sobre fallas en la investigación:

Miguel Leguina remarcó que hubo deficiencias graves en la investigación inicial, y que testigos claves nunca fueron citados. “Toda la vida fui pintor de obra, pero a raíz de esto se me cerraron las puertas de trabajo. No tenía cómo alimentar a mi familia”, contó.

Hoy, a casi tres décadas del crimen, el dolor sigue vigente. La familia y la sociedad recuerdan la historia de Octavio y Melani como un recordatorio de que la justicia y la protección de los niños deben ser prioridades.

