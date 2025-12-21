TEMAS DE HOY:
Nacionales

Senamhi advierte riesgo de desbordes: seis departamentos en alerta naranja hasta el martes

La advertencia hidrológica estará vigente desde este domingo hasta el martes 23 de diciembre; autoridades piden extremar precauciones.

Silvia Sanchez

21/12/2025 12:26

Foto archivo ABI
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó este domingo una alerta naranja para seis departamentos del país ante el riesgo de crecidas bruscas y posibles desbordes de ríos, medida que se mantendrá vigente hasta el martes 23 de diciembre.

Los departamentos bajo vigilancia son: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí. La alerta se emite debido a la subida constante de los caudales y lluvias intensas, lo que podría provocar que los ríos rebasen su cauce en cuestión de horas.

Contexto y antecedentes

Las precipitaciones recientes en El Torno, Santa Cruz, dejaron un saldo fatal de más de 15 muertos, además de 600 evacuados y cientos de hogares afectados por la inundación del río Piraí. Ante este escenario, las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y evitar zonas de riesgo.

Simultáneamente, el Searpi emitió alerta naranja por tormentas eléctricas y precipitaciones, indicando posibles crecidas en cuencas. La vigilancia hidrológica permanecerá activa desde el sábado 20 hasta el domingo 28 de diciembre.

El gobernador Luis Fernando Camacho, instruyó alerta máxima, suspendió las vacaciones de sus funcionarios y canceló su propio viaje médico para liderar la respuesta ante emergencias.

