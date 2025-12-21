¡Trabajo en equipo al rescate! Vecinos sacan un auto embarrancado con cuerdas

El video viral en redes sociales muestra cómo la unión y la creatividad pueden resolver cualquier problema.
Un video que se volvió viral en redes sociales muestra cómo un grupo de personas logró rescatar un automóvil embarrancado en una carretera de Los Yungas, La Paz, usando únicamente cuerdas y trabajo en equipo.
Las imágenes evidencian la coordinación del grupo: mientras algunos sostenían y tiraban las cuerdas, otros empujaban y guiaban el vehículo hasta que finalmente salió del barro. La acción se realizó sin necesidad de grúas ni maquinaria pesada, y rápidamente recibió comentarios positivos por la creatividad y solidaridad de los participantes.
Este caso se ha convertido en un ejemplo de cómo la colaboración y la unión vecinal pueden solucionar problemas difíciles, generando admiración y viralidad en redes sociales.
El video fue compartido en redes sociales del medio F10 de La Paz.
