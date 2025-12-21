TEMAS DE HOY:
Caos en la ruta: Un camión se volcó y vecinos se llevaron las cajas de cerveza

El conductor salió ileso, pero decenas de personas aprovecharon el accidente para robar la mercadería.

Silvia Sanchez

21/12/2025 11:41

Camión volcó y vecinos se llevaron las cajas de cerveza. Foto captura de video.
Un camión se volcó este jueves en una ruta de Santa Fe, frente al Hospital Iturraspe, en la zona conocida como “del trueque”, y decenas de vecinos aprovecharon el accidente para llevarse parte de la carga de cerveza.

El vuelco se produjo cuando el vehículo tomó una curva y parte de la mercadería quedó esparcida sobre la ruta. Según informó el medio local El Ciudadano, el conductor no sufrió heridas graves y recibió asistencia en el lugar.

Sin embargo, minutos después del accidente, varias personas se acercaron y comenzaron a llevarse los cajones y barriles de cerveza, generando escenas que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Un comerciante de la zona, entrevistado por radio LT10, relató:

“El tema no fue el vuelco en sí, sino lo que sucedió después. Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando una persona tiene una desgracia en un accidente”.

Vecinos y comerciantes expresaron su malestar por este tipo de conductas oportunistas, señalando que, aunque la carga estuviera asegurada, la situación provocó indignación en la comunidad.

Medios locales informaron que se logró recuperar parte de la mercadería, incluyendo 10 a 12 barriles de cerveza y dos cajones vacíos, y que no hubo detenciones relacionadas con la sustracción de las bebidas.

Video: 

 

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

