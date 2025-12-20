¡IMÁGENES SENSIBLES! “¡Ay, se estrelló!”: Bus pierde los frenos y pasajeros saltan para salvar sus vidas

Un dramático accidente de transporte público dejó al menos una persona fallecida y decenas de heridos, algunos de gravedad, cuando un bus perdió el control y se quedó sin frenos, obligando a los pasajeros a lanzarse por la puerta trasera en medio del pánico.

El incidente fue captado en video por un conductor que circulaba detrás del autobús. En las imágenes se observa cómo los ocupantes, desesperados, saltan uno por uno mientras el vehículo se desplaza sin control.

Una mujer que viajaba en el auto que grabó el momento expresó entre llantos: “¡Ay Dios mío, el bus se estrelló!” mientras el bus finalmente impactaba contra un costado de la vía.

A pesar del fuerte golpe, algunos pasajeros lograron ponerse de pie y alejarse del vehículo antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del fallo mecánico y evaluar las condiciones de seguridad del transporte público en la zona.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

