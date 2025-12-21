Conozca al futbolista que jugó con Di María y ahora es ídolo en Real Potosí

Maximiliano Gómez vive un momento especial en su carrera. Capitán de Real Potosí, alcanzó el ascenso a la primera división boliviana, un logro que considera uno de los más importantes de su trayectoria. Llegó a Bolivia en 2018 y desde entonces se ha consolidado como referente del club, destacando no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el liderazgo dentro del plantel.

El mediocampista ofensivo recordó sus años formativos en Rosario Central, donde coincidió con jugadores como Ángel Di María, Milton Caraglio y Emiliano Vecchio en dialogo con el Diario la Capital de Argentina expresó. “Hice todas las divisiones inferiores en Central, le debo mucho al club por lo que me enseñó tanto dentro como fuera de la cancha”, afirmó Gómez. Mantiene contacto frecuente con sus compañeros de la categoría 88, valorando la amistad que perdura a lo largo de los años.

A lo largo de su carrera, Gómez vistió 12 camisetas entre Argentina, Holanda y Bolivia, incluyendo clubes como Huracán de Tres Arroyos, Tiro Federal, Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Sportivo Belgrano, Chaco For Ever, Aurora, Guabirá y Palmaflor. A pesar de la edad, el jugador asegura sentirse físicamente en buen estado y proyecta continuar jugando mientras sea útil, al tiempo que se prepara para su futuro como técnico y manager deportivo.

El vínculo de Gómez con Bolivia es profundo: se nacionalizó boliviano y su hijo nació en Cochabamba durante su etapa en Aurora. “El país me recibió de la mejor manera, tanto a mí como a mi familia. Me hicieron sentir uno más de ellos”, expresó. Además, mantiene un fuerte lazo con su Rosario natal y con el barrio Las Delicias, donde siempre encuentra un espacio para reconectar con sus raíces.

El presente de Maximiliano Gómez refleja un equilibrio entre la experiencia acumulada y la motivación por seguir aportando en el fútbol boliviano, consolidando su figura como uno de los referentes históricos de Real Potosí.

Mira la programación en Red Uno Play