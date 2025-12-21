¡Atención! Suspenden temporalmente servicios del bus Pumakatari en La Paz

La Alcaldía de La Paz informó que, debido a la necesidad de abastecerse de diésel tras la eliminación de la subvención a los combustibles, se determinó suspender de manera temporal las operaciones de los servicios municipales de transporte PumaKatari y ChikiTiti, priorizando la seguridad y la responsabilidad con la población.

A través de un comunicado institucional, el Servicio de Transporte Municipal de La Paz señaló que la suspensión se aplicará en todas las rutas de ambos servicios. El corte de operaciones se inició el sábado y se mantendrá también este domingo 21 de diciembre.

“La medida fue asumida debido a la situación generada por la eliminación de la subvención al combustible y ante la imposibilidad de abastecerse de diésel, un insumo esencial para garantizar la operación continua y segura del transporte municipal”, indica el comunicado oficial.

Por su parte, el gerente de La Paz BUS, Franco Soliz, explicó que la entidad se encuentra ejecutando un plan de contingencia para restablecer gradualmente el servicio. “La semana que viene vamos a hacer todo lo posible por operar en todas nuestras rutas. Estamos en un plan de contingencia crítico en estos momentos”, afirmó.

Las autoridades municipales remarcaron que estas acciones buscan actuar con responsabilidad y mantener como prioridad el bienestar y la seguridad de la población paceña.

Asimismo, se informó que el servicio de transporte municipal se restablecerá el lunes 22 de diciembre con horarios reducidos, los cuales serán comunicados oportunamente a través de las páginas oficiales de La Paz BUS.

