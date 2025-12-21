Cuando no hay transporte, la gente ayuda: autos particulares trasladan pasajeros por Bs 3

Ante la emergencia provocada por el repliegue del transporte público en Santa Cruz, ciudadanos decidieron habilitar sus vehículos particulares para colaborar con las personas que buscan llegar a sus destinos.

Camionetas y autos recorren distintos puntos de la ciudad trasladando pasajeros por un cobro solidario de Bs 3, e incluso de forma gratuita, dependiendo de la situación de cada persona. Para muchos trabajadores, estas iniciativas se convirtieron en una verdadera bendición tras una larga jornada laboral.

“He salido de trabajar y he venido a ayudar. Es feo lo que están haciendo, ver a la gente varada en las calles. Podría estar en mi casa, pero vine a colaborar. Si la gente no tiene, no le cobro; llevo a los que van por mi zona”, relató uno de los conductores.

Otros ciudadanos señalaron que el costo es mínimo y solo busca cubrir el recorrido.

“Estamos acercando a la gente a sus casas. Yo voy hacia la refinería, zona del Elevado 5, y estoy cobrando solo 3 bolivianos”, indicó otra conductora.

Santa Cruz permanece paralizada por el repliegue del transporte público, convocado por los choferes en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles. La medida ha generado un fuerte impacto, especialmente en quienes dependen del transporte para movilizarse diariamente.

Los ciudadanos lamentaron la medida de presión y esperan una solución inmediata, mientras continúan mostrando gestos de solidaridad.

“Queremos que esto se solucione. Si siguen encaprichados, acomodo mi camión, le pongo techo y salgo a apoyar a la gente”, expresó otro de los choferes solidarios.

