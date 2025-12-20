Mbappé iguala un récord de CR7 y afirma: "Un honor igualar a mi ídolo"

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, mostró el orgullo de igualar un récord de su “ídolo” Cristiano Ronaldo, con 59 goles en un año natural, en “un día especial” de su cumpleaños e imitando la celebración del astro portugués tras marcar en el triunfo ante el Sevilla.

“Es un día especial porque es mi cumple. Digo siempre que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así, igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”, aseguró.

“Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Es para él, para mi ídolo de niño. Tengo una gran relación con él, es amigo mío ahora y le mando un saludo”, añadió en Real Madrid TV.

Mbappé destacó la importancia del triunfo ante el Sevilla, con el que el Real Madrid se sitúa a un punto del Barcelona antes de que su eterno rival se mida al Villarreal.

“Sabemos que en los últimos partidos teníamos dificultad para ganar en LaLiga y jugar bien, ganar de nuevo y acabar el año con victoria es muy importante. Ahora hay que descansar en vacaciones con la familia y queremos empezar el año ganando el primer título de la temporada en la Supercopa de España”, marcó como objetivo.

Por último, el delantero francés pidió a sus compañeros que muestren en el campo la ambición que tienen tras escuchar silbidos al equipo de la afición madridista en el Santiago Bernabéu.

“Los madridistas en el Bernabéu y en el mundo queremos las mismas cosas. Vamos a dar la vida por este escudo y tenemos que demostrar en el campo que no son solo palabras”. EFE

