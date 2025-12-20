¡Imágenes sensibles! Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras el nocaut de Anthony Joshua

Anthony Joshua se impuso con autoridad sobre Jake Paul en el Kaseya Center de Miami, donde definió el combate con un nocaut contundente en el sexto round. El impacto final dejó severas consecuencias físicas para el youtuber estadounidense, quien horas después confirmó que sufrió una doble fractura en la mandíbula y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Fotografía de cómo quedó la mandíbula de Jake Paul. Foto: Redes sociales.

A través de sus redes sociales, Paul informó que la cirugía fue exitosa y detalló que le colocaron placas de titanio en ambos lados del rostro, además de la extracción de algunos dientes. También señaló que deberá alimentarse únicamente con líquidos durante una semana, debido al dolor y la rigidez en la zona afectada. Las publicaciones incluyeron imágenes desde el Hospital Universitario de Miami y estudios médicos que evidenciaron las fracturas.

El propio Paul había advertido el alcance de la lesión apenas terminó la pelea y, pese a la derrota, valoró el desafío ante un excampeón mundial de los pesos pesados. Reconoció la potencia y el peso de Joshua como los principales factores que inclinaron el combate y admitió que el desgaste físico fue determinante para no poder sostener el ritmo.

El desenlace llegó cuando Joshua arrinconó a un Paul visiblemente agotado y, tras un golpe al cuerpo, conectó un derechazo pleno al rostro que lo envió a la lona, sin posibilidad de recuperarse antes del conteo final. Con este triunfo, el británico alcanzó su victoria número 29 como profesional, mientras que Paul sumó su segunda derrota en el boxeo rentado.

El combate también estuvo marcado por momentos de tensión y polémica, especialmente por la intervención del árbitro en el cuarto asalto, en medio del descontento del público. Más allá de ello, la definición por nocaut cerró una noche que terminó con el estadounidense fuera del ring y bajo atención médica inmediata.

