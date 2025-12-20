"Lo disfruté mucho”: Centurión se despidió de Oriente y quedó libre para definir su futuro

Ricardo Centurión confirmó su salida de Oriente Petrolero y quedó con el pase en su poder. A los 32 años, el delantero argentino cerró su etapa en el club boliviano con un mensaje dirigido a los hinchas que lo acompañaron desde su llegada en abril, mientras analiza cuál será su próximo destino profesional.

“Agradecido con los fanáticos que van a la cancha a ver más sufrimiento que éxito, pero cuando logramos el éxito lo disfruté mucho”, expresó Centurión en un video difundido en redes sociales, donde oficializó su despedida del Verdolaga.

Durante la temporada, el ex jugador de Racing, Boca y San Lorenzo disputó 31 de los 46 partidos del equipo, con un registro de 9 goles y 4 asistencias. Su participación estuvo condicionada por la altura, ya que no fue parte de los encuentros como visitante en ciudades de gran elevación.

Más allá de lo futbolístico, su paso por Oriente también estuvo marcado por situaciones extradeportivas. En la goleada sufrida ante GV San José (6-0), fue expulsado tras un cruce con el árbitro Herlan Salazar, hecho que derivó en la apertura de un expediente disciplinario que no tuvo sanciones mayores. Otro episodio se produjo cuando, pese a no ser convocado frente a Independiente Petrolero, viajó con el plantel a Sucre y fue captado fumando un cigarrillo electrónico en el estadio.

Con el contrato finalizado, Centurión ya recibió sondeos y, según informó TyC Sports, no descarta continuar en el fútbol boliviano. Sin embargo, su principal objetivo sería regresar al fútbol argentino si surge una propuesta que lo convenza.

