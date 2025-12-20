“Por siempre, Mario”: emotivo homenaje de Barcelona de Guayaquil a Pineida, futbolista asesinado a tiros

El fútbol ecuatoriano atraviesa días de profundo dolor tras el asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Guayaquil, quien fue atacado a tiros por dos sicarios cuando salía de un negocio. El crimen, que generó una fuerte conmoción en el país, golpeó de lleno al club amarillo y a su numerosa hinchada.

A pocos días de su fallecimiento, Barcelona Sporting Club anunció una serie de homenajes para honrar la memoria del jugador. El más significativo será el retiro del dorsal número 2 durante toda la temporada 2026, una decisión inédita que busca mantener vivo el recuerdo de Pineida dentro de la institución.

El homenaje a Mario Pineida por parte del club amarillo. (Foto: Barcelona de Guayaquil).

“Barcelona Sporting Club informa a sus socios e hinchas que el número 2 de la camiseta oficial del club será retirado durante toda la temporada 2026. Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente”, señaló el club en un comunicado oficial.

El homenaje también se extenderá a uno de los eventos más emblemáticos del club: la Noche Amarilla. La dirigencia confirmó que en la edición 2026 se realizará un acto especial en memoria del futbolista, frente a socios e hinchas. “Por siempre, Mario”, concluyó el mensaje, sintetizando el sentir de toda la familia amarilla.

Quién era Mario Pineida

Mario Pineida nació el 6 de julio de 1992. Se desempeñaba como lateral y dio sus primeros pasos profesionales en Independiente del Valle. Su carrera tuvo un punto alto en Barcelona de Guayaquil, donde fue campeón de la Serie A ecuatoriana en 2016 y 2020, consolidándose como una pieza clave del equipo.

Además, tuvo experiencia internacional en Fluminense y defendió los colores de El Nacional, club con el que conquistó la Copa Ecuador. A nivel continental, disputó la Copa Libertadores y también integró la Selección de Ecuador, formando parte de los planteles que participaron en las Copas América 2015 y 2021.

