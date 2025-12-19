TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

"No tenía enemigos": desgarrador adiós al futbolista Mario Pineida, acribillado el miércoles

Hinchas del club, como Eduardo Santander, expresaron su “rabia, tristeza e impotencia” tras lo ocurrido y aseguraron que llevarían “la camiseta amarilla siempre”.

EFE

19/12/2025 13:31

Mario Pineda, futbolista del Barcelona SC asesinado el miércoles. Foto: Redes sociales.
Ecuador.

Escuchar esta nota

Un día después del asesinato del futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, en un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós en el velorio celebrado en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule.

Este viernes se celebrará una misa en su honor, también en el Parque de la Paz Aurora, a las 15:00 hora local (20:00 GMT). Una hora después tendrá lugar la inhumación.

Durante la mañana, familiares y aficionados del Barcelona se acercaron a las inmediaciones de la morgue para despedirse del jugador y de su pareja, una mujer de 39 años de nacionalidad peruana que también falleció en el ataque.

“Mi hija no tenía enemigos, no se andaba escondiendo, no tenía amenazas”, declaró la madre de la pareja de Pineida, quien también pidió “justicia” y defendió que era una persona “muy noble”.

Hinchas del club, como Eduardo Santander, expresaron su “rabia, tristeza e impotencia” tras lo ocurrido y aseguraron que llevarían “la camiseta amarilla siempre”.

El Barcelona Sporting Club informó de que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para acoger el velorio, aunque finalmente los allegados del jugador declinaron la propuesta y optaron por realizarlo en el parque.

Las redes sociales también se plagaron de mensajes en memoria del lateral izquierdo, e incluso otros equipos internacionales, como el Real Madrid, lamentaron la pérdida en X.

Pineida murió tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque perpetrado a plena luz del día en un sector transitado de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales focos de la ola de violencia criminal ligada al crimen organizado que atraviesa Ecuador.

La empresa municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional informaron este jueves de la detención de un presunto implicado en el ataque.

Conocido como 'El Pitbull', el futbolista de 33 años, dio sus primeros pasos profesionales en Independiente del Valle y desarrolló una trayectoria que incluyó etapas en el Fluminense de Brasil y en clubes ecuatorianos como El Nacional y Barcelona, equipo al que regresó en varias ocasiones.

El crimen se suma a una serie de ataques armados contra jugadores del fútbol profesional ecuatoriano registrados en lo que va de año. Entre ellos figura el asesinato, el 19 de septiembre, del mediocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, ocurrido en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde disputaba la segunda categoría.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país en los últimos años. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD