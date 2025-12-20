Oruro: fallece un hombre con discapacidad en vía pública; la Fiscalía abrió una investigación

El estremecedor suceso movilizó a la Policía, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este fatal desenlace, presumen que sufrió inmolación.
19/12/2025 22:02
Escuchar esta nota
El terrible hecho se suscitó este viernes en la zona Norte de la ciudad de Oruro. Un hombre de entre 30 y 36 años, quien padecía una discapacidad, perdió la vida tras presuntamente inmolarse en plena vía pública.
El incidente, que dejó consternados a los vecinos del sector, activó de inmediato los protocolos de emergencia y la intervención de las autoridades policiales.
Tras recibir el reporte, efectivos policiales y personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida se trasladaron al lugar para precintar la escena.
El equipo técnico-científico realizó el levantamiento legal del cadáver. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una inmolación deliberada, el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el entorno social y familiar del fallecido.
Las autoridades investigan el hecho.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57