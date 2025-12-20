TEMAS DE HOY:
Policial

Oruro: fallece un hombre con discapacidad en vía pública; la Fiscalía abrió una investigación

El estremecedor suceso movilizó a la Policía, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este fatal desenlace, presumen que sufrió inmolación.

Red Uno de Bolivia

19/12/2025 22:02

Foto: Red Uno
Sucre, Chuquisaca

El terrible hecho se suscitó este viernes en la zona Norte de la ciudad de Oruro. Un hombre de entre 30 y 36 años, quien padecía una discapacidad, perdió la vida tras presuntamente inmolarse en plena vía pública.

El incidente, que dejó consternados a los vecinos del sector, activó de inmediato los protocolos de emergencia y la intervención de las autoridades policiales.

Tras recibir el reporte, efectivos policiales y personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida se trasladaron al lugar para precintar la escena.

El equipo técnico-científico realizó el levantamiento legal del cadáver. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una inmolación deliberada, el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el entorno social y familiar del fallecido.

Las autoridades investigan el hecho.

