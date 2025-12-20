¿Lloverá o hará calor? Todo sobre cómo estará el clima en Santa Cruz este fin de semana

Santa Cruz vivirá un fin de semana marcado por altas temperaturas, fuertes vientos del norte y precipitaciones de moderadas a intensas, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

De acuerdo con el especialista, el viernes 19 de diciembre fue la jornada más calurosa de la semana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima que llegará a 33 °C. Sin embargo, la situación se agravará por la alta humedad presente en la atmósfera, lo que provocará que la sensación térmica se eleve entre 3 y 5 grados adicionales, generando una percepción de calor mucho más intensa para la población.

“Se va a sentir mucho el calor”, advirtió Alpire, quien además explicó que los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos y se registrarán ráfagas de viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que comenzarán a intensificarse desde el sábado y se mantendrán durante el fin de semana.

Pronóstico por regiones

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se esperan temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 33 °C, con vientos del norte cuyas ráfagas alcanzarán los 70 kilómetros por hora al inicio y al final del fin de semana. Los cielos estarán de parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con precipitaciones moderadas a fuertes.

Los Valles cruceños presentarán un clima más templado, con mínimas de 10 °C y máximas de hasta 30 °C, acompañadas de vientos del norte superiores a los 40 kilómetros por hora. También se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad hacia el fin de semana.

En la Cordillera, las temperaturas variarán entre 14 °C y 35 °C, con ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, especialmente en zonas como Cabezas y Charagua. La nubosidad será variable y se registrarán precipitaciones importantes.

Finalmente, la Chiquitania será una de las regiones más afectadas por el calor, con mínimas de 19 °C y máximas que podrían llegar a los 36 °C. En provincias como Chiquitos y Ñuflo de Chávez, se esperan vientos del norte de hasta 70 kilómetros por hora, además de lluvias moderadas a fuertes en los próximos días.

