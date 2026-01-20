Clima en Santa Cruz: ¿Habrá mejoras para el fin de semana?

Aunque la jornada de este martes presenta cielos nubosos y precipitaciones aisladas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), prevé un cambio favorable en las condiciones meteorológicas para el departamento cruceño a partir del jueves.

Los habitantes de Santa Cruz han iniciado la semana con un clima inestable marcado por lluvias dispersas; sin embargo, el panorama parece alentador para los próximos días. De acuerdo con el reporte brindado por la pronosticadora Marisol Portugal, el departamento experimentará una transición hacia cielos más despejados conforme se acerque el fin de semana.

A diferencia del resto del país, donde las lluvias se mantendrán intensas, en Santa Cruz se espera que la nubosidad disminuya significativamente. Si bien este martes aún se registran chubascos, la tendencia indica que la humedad cederá paso a condiciones más estables y temperaturas en ascenso.

“En el departamento de Santa Cruz, si bien habrá cielos nubosos y lluvias dispersas en esta jornada, el clima mejora para el fin de semana. Por lo menos desde el jueves y viernes ya se estará con cielos poco nubosos”, explicó Portugal a Red Uno.

