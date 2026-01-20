¿Podrá votar en las Elecciones Subnacionales de marzo? Verifique aquí su estado en el Padrón

A medida que se acercan los comicios subnacionales de marzo de 2026, una duda frecuente surge entre la población: ¿estoy realmente habilitado para sufragar? Estar inscrito en el Padrón Electoral no siempre es garantía de poder emitir el voto, ya que diversas causales pueden haber derivado en una inhabilitación temporal que, de no corregirse hoy, impedirá su participación en las urnas.

¿Cómo saber si estoy inhabilitado?

Para salir de dudas de manera inmediata, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene activa la plataforma digital "Yo Participo" https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin. El proceso es sencillo:

Ingrese a la web oficial: yoparticipo.oep.org.bo.

Introduzca su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento.

Debe llenar el código captcha que le aparece en el recuadro.

El sistema le indicará si su estado es "Habilitado" o "Inhabilitado".

Si su estado aparece como inhabilitado, el sistema también le especificará el motivo, que generalmente se debe a no haber votado en los últimos dos procesos electorales o por no haber cumplido con su deber como jurado electoral.

Este martes 20 de enero es el último día del periodo extraordinario de atención. Si usted figura como inhabilitado, tiene hasta la medianoche para presentar su solicitud de rehabilitación.

El trámite puede realizarse de forma presencial en las oficinas del SERECÍ o los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

¿Qué pasa si no realizo el trámite hoy?

Quienes no logren su rehabilitación antes de que concluya esta jornada quedarán excluidos de la lista oficial de votantes para marzo. Esto no solo implica la imposibilidad de elegir a sus autoridades locales, sino que también podría acarrear dificultades posteriores al no contar con el certificado de sufragio, documento exigido para diversos trámites bancarios y administrativos durante los tres meses posteriores a la elección.

Mira la programación en Red Uno Play