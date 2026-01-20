¡Atención Bolivia! Hoy vence el plazo para que inhabilitados soliciten su rehabilitación para poder votar

En cumplimiento de la Actividad 22 del Calendario Electoral, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) anunció que este martes 20 de enero de 2026 cierra el plazo para que los ciudadanos inhabilitados presenten sus solicitudes de rehabilitación.

Según el ente, este proceso es fundamental para garantizar el derecho al voto de quienes figuran con restricciones en el Padrón Electoral.

El periodo extraordinario, que inició el pasado 22 de diciembre, está a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y las direcciones del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) en los nueve departamentos. Los ciudadanos que no realizaron el trámite hasta la fecha quedarán excluidos de la lista de votantes habilitados para el presente proceso electoral.

Requisitos y trámites

Para solicitar la rehabilitación, el ciudadano debe acudir a las oficinas correspondientes portando su Cédula de Identidad original y completar el formulario de reclamo, adjuntando las pruebas documentales que justifiquen su situación (por ejemplo, si la inhabilitación fue por no haber votado en procesos anteriores o por errores en sus datos biométricos).

Las causales de inhabilitación más comunes suelen ser la no asistencia a votar de forma consecutiva o no haber cumplido con la labor de jurado electoral.

El TSE instó a la población a no esperar hasta último momento para evitar aglomeraciones, recordando que, una vez fenecido este plazo (23:59 de hoy), no habrá nuevas extensiones administrativas para este fin.

