“Hay motores desarmados”: Transporte denuncia daños mecánicos por combustible y se declara en emergencia

El transporte público federado declaró estado de emergencia ante la presunta mala calidad del combustible que estaría provocando graves daños mecánicos en cientos de vehículos, generando pérdidas económicas millonarias en el sector. Así lo denunció Bismarck Daza, ejecutivo del sector tras reuniones sostenidas en la ciudad de La Paz.

Según Daza, durante dos días de reuniones con confederaciones del transporte de todo el país, el propio ministro del área reconoció la existencia de combustible en mal estado, aunque —afirma— sin asumir responsabilidades claras.

“Hemos salido decepcionados. El ministro acepta que hay mal combustible, pero pretende echarle la culpa a gestiones pasadas. Eso no es ser capaz. Alguien tiene que hacerse responsable”, señaló Daza.

El dirigente aseguró que actualmente existen al menos 150 vehículos registrados con fallas, entre micros y vagonetas, y que más de 35 unidades ya se encuentran con los motores completamente desarmados.

“Tenemos micros cero kilómetros, con apenas un mes de uso, que hoy están con el motor desarmado. Una reparación no cuesta 10 pesos, cuesta más de 35 mil bolivianos. ¿Quién va a pagar eso?”, cuestionó.

Daza también advirtió que la afectación no se limita al transporte público, sino que alcanza al transporte privado y motociclista. “El sector de las motos está totalmente molesto. En varios municipios las motos están desarmadas. No es solo gasolina, también es diésel”, enfatizó.

Ante esta situación, el transporte federado otorgó un plazo de 48 horas al ministro para que se traslade a Santa Cruz y brinde una explicación directa al sector, además de plantear un mecanismo de resarcimiento económico por los daños ocasionados.

“Si el ministro no baja este viernes, vamos a tomar medidas. No solo en Santa Cruz, sino en todo el país. Alguien tiene que escucharnos”, advirtió el dirigente.

Finalmente, Daza informó que este miércoles a las 10 de la mañana el sector transporte sostendrá una reunión ampliada para definir las acciones a seguir, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno.

